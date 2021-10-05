Общество

В России предложили упростить наем подростков для некоторых работ

Власти планируют упростить наем подростков для работы в некоторых сферах, рассказал министр труда Антон Котяков на совещании президента Владимира Путина с правительством. Об этом сообщает РИА Новости.

«На сегодняшний день развитие цифровых технологий и креативных индустрий позволяет совсем молодым ребятам зарабатывать на своих увлечениях, писать программные продукты, фотографировать, вести блоги, выполнять заказы в области дизайна или графики», — сообщил он.

По словам министра, для этого нужно будет изменить некоторые законы. Он добавил, что это решение позволит молодежи монетизировать свои навыки и развивать качества, необходимые для работы во взрослой жизни.

На совещании Котяков также рассказал, что в России зарегистрировано около 880 тысяч безработных, четверть из них — моложе 30 лет.