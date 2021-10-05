Общество

Гинцбург рассказал об особенностях вакцинации подростков «Спутником V»

Директор центра «Гамалеи» Александр Гинцбург рассказал, что концентрация «Спутника V» для подростков будет меньше в пять раз.

Пациентам в возрасте 12-17 лет препарат также будут вводить дважды. «Все то же самое абсолютно, только концентрация уменьшена в пять раз», — пояснил Александр Гинцбург.

На прошлой неделе правительство выделило свыше 100 миллионов рублей для третьей фазы исследования «Спутника V» для подростков.

Ранее в Минздраве сообщили, что вакцинация несовершеннолетних будет добровольной. Прививку можно будет сделать при согласии родителей или законных представителей.