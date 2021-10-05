Общество

Минтруд предложил упростить трудоустройство подростков программистами и дизайнерами

Минтруд предложил упростить наем подростков на некоторые виды работ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы ведомства Антона Котякова.

«Развитие цифровых технологий и креативных индустрий позволяет совсем молодым ребятам зарабатывать на своих увлечениях. Писать программные продукты, фотографировать, вести блоги, выполнять заказы в области дизайна или графики. Предлагаем для подобных работ упростить наем подростков. Это запрос родительской общественности», - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Как отметил Антон Котяков, для указанных нововведений потребуются изменения в законодательстве РФ.

«Их внесение позволит подросткам подрабатывать в свободное от учебы время, монетизировать свои навыки и развивать деловые качества, которые в перспективе могут им понадобиться для успешного трудоустройства в будущем», - заявил он.

Глава Минтруда также отметил, что в общей сложности различными профориентационными мероприятиями за три года планируется охватить 5 миллионов молодых людей и обеспечить подработку для 500 тысяч подростков ежегодно.