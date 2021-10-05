Общество

Псковский губернатор обсудил перспективы сотрудничества с генконсулом Франции

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник провел рабочую встречу с генеральным консулом Франции в Санкт-Петербурге Паскалем Сливански. Темой для обсуждения стали перспективы развития сотрудничества между Псковской областью и регионами Франции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

На мероприятии также присутствовали первый заместитель губернатора Вера Емельянова, и. о. руководителя территориального органа — представитель МИД России в Пскове Александр Иванов и другие официальные лица.

Глава региона, открывая встречу, отметил, что у Псковской области складываются хорошие партнерские отношения с Французской Республикой. Так, товарооборот за прошлый год составил порядка 700 тысяч долларов США.

«Есть ряд предприятий, которые сотрудничают и закупают для своего производства комплектующие во Франции. Есть продукция, которую мы отправляем на экспорт», — отметил Михаил Ведерников и обратил особое внимание Генконсула на функционирование в Псковской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино». Губернатор пригласил Паскаля Сливански ознакомиться с ее работой, а также предложил презентовать заинтересованным к сотрудничеству предприятиям Франции те условия, которые создаются здесь для инвесторов.

Генконсул Франции в Санкт-Петербурге ответил, что для него большая честь посетить Псковскую область. «Мы сотрудничаем в культурной сфере, это очень важно, но и развивать сотрудничество в других сферах также необходимо», — заявил дипломат.

Официальные лица обсудили перспективы расширения контактов Псковской области с регионами Франции в сфере экономики. Михаил Ведерников подчеркнул, что все инициативы по выстраиванию двусторонних отношений администрация региона поддержит.

Также псковский губернатор выразил заинтересованность в обмене опытом с французской стороной в вопросе сохранения исторического наследия. Михаил Ведерников подчеркнул, что по поручению президента РФ Владимира Путина в Псковской области ведется масштабная работа по реконструкции ряда памятников архитектуры. Паскаль Сливански добавил, что обе страны имеют богатейшую историю и культуру, а также причастность к всемирному наследию ЮНЕСКО, поэтому это направление сотрудничества может стать плодотворным.

В части перспективы развития сотрудничества в сфере культуры глава региона обозначил проведение в Пскове недели французского кино. Со следующего года мероприятие планируется включить в программу международного кинофестиваля «Западные ворота».

«Если французская сторона примет в этом активное участие, то мы со своей стороны готовы предоставить для этого все необходимые площадки», — сказал губернатор Псковской области.

В завершение Михаил Ведерников подчеркнул, что регион проработает вопросы активизации сотрудничества в сфере культуры и молодежной политики, подготовит предложения по взаимодействию с бизнесом, а также направит их в адрес Генконсульства Франции в Санкт-Петербурге. Паскаль Сливански выразил готовность поддерживать инициативы Псковской области для дальнейшего плодотворного сотрудничества и развития двусторонних отношений.