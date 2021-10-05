Общество

В России предлагают ужесточить наказание за изнасилование детей

За изнасилование несовершеннолетних — независимо от их возраста — предлагают давать до 20 лет лишения свободы или приговаривать к пожизненному заключению. Как пишет газета «Известия», такой законопроект Госдума палата может принять в октябре.

Его авторы вице-спикер СФ Андрей Турчак, депутаты ГД Павел Крашенинников и Александр Хинштейн считают, что нынешнее наказание за это преступление в отношении подростков старше 14 лет недостаточно, а разница в возрасте жертв не должна быть решающим фактором.

В пояснительной записке они отмечают, что в настоящее время в санкции части 5 статьи 131 «Изнасилование» и части 5 статьи 132 «Насильственные действия сексуального характера» Уголовного кодекса в качестве максимального наказания предусмотрено лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное заключение. При этом ответственность по указанным статьям наступает только в случаях, когда преступление было совершено в отношении подростка, не достигшего 14-летнего возраста, лицом, имеющим судимость за аналогичное деяние.

Законопроектом предлагается внести изменения в вышеуказанные нормы, распространив этот же подход установления ответственности за преступление против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних и старше 14-ти.

По информации издания, инициативу поддерживают в большинстве фракций Госдумы.