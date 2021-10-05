Общество

Роспотребнадзор может сделать обязательной цветовую маркировку продуктов

Общественный совет при Роспотребнадзоре предложил ввести в РФ обязательную маркировку продуктов питания по типу «Светофор». То есть выделять красным цветом переизбыток соли, сахара, жира и трансжиров, а их нормальные значения — зеленым, пишет газета «Известия».

Речь идет о промышленно произведенных товарах, за исключением минеральной воды и специй. Идентификацию предполагается помещать не на упаковку продукции, а на ценники в обычных и в онлайн-магазинах. Как рассказали участники совещания общественного совета при Роспотребнадзоре — глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов и председатель правления «Международной конфедерации обществ потребителей» (КонфОП) Дмитрий Янин, необходимые поправки могут быть внесены в правила продажи отдельных видов товаров, которые закреплены в постановлении правительства.

«Изготовитель мог бы довести до продавца сведения о содержании значимых пищевых веществ в своем продукте, а продавец — уже до потребителя через свои ресурсы. Например, через сайт», — сказали в Роспотребнадзоре. — Предложение будет обсуждаться».

Дмитрий Янин уточнил, что предложение об обязательном информировании покупателя через ценник и сайт торговой сети возникло из-за провала аналогичного, но добровольного проекта. Он стартовал в 2018 году, но пищевая индустрия его проигнорировала.

Реализация новой инициативы не потребует вложений от производителей: им не придется менять упаковку. Более того, такой подход не отразится на продуктах, которые направляют на экспорт. Эксперт подчеркнул, что основная цель маркировки — снижение уровня неинфекционных заболеваний в России, в частности, уменьшение количества диагнозов «ожирение».