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Общество

Как в Пскове соблюдают антиковидные ограничения. ФОТО

06.10.2021 11:46|ПсковКомментариев: 2

В Псковской области с 4 октября ужесточили ограничения из-за распространения коронавируса. Массовые мероприятия под запретом, до 10 октября прекратили работу детские игровые комнаты и центры. Учеба, в частности, в Пскове — дистанционная. На этом внушительный список ограничений не заканчивается.

Социальную дистанцию и ношение масок в общественных местах никто не отменял. Прислушиваются ли псковичи к требованиям и рекомендациям властей и Роспотребнадзора?

Об этом — в фоторепортаже Вадима Боченкова.

Теги: #псков #коронавирус #пандемия
Источник: Псковская Лента Новостей
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