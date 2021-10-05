Общество

Как в Пскове соблюдают антиковидные ограничения. ФОТО

В Псковской области с 4 октября ужесточили ограничения из-за распространения коронавируса. Массовые мероприятия под запретом, до 10 октября прекратили работу детские игровые комнаты и центры. Учеба, в частности, в Пскове — дистанционная. На этом внушительный список ограничений не заканчивается.

Социальную дистанцию и ношение масок в общественных местах никто не отменял. Прислушиваются ли псковичи к требованиям и рекомендациям властей и Роспотребнадзора?

Об этом — в фоторепортаже Вадима Боченкова.