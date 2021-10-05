Общество

Фирме из Новгорода достался контракт на строительство кладбища в Пскове

Определен поставщик услуги по строительству 2-ой очереди кладбища «Крестовское» в Пскове. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, победителем стало ООО «СБ» с предложением 59 млн 400 тыс. рублей. Организация зарегистрирована в Новгородской области.

Второе место заняла заявка ООО «Элитстрой» с предложением 57 млн 710 тыс. 567 рублей 10 копеек.

Как сообщалось ранее, техзаданием предусмотрены валка деревьев, устройство каналов, коллекторов, выторфовка, планировка территории, устройство проездов и дорожек, организация парковок и очистных сооружений, монтаж наружных сетей электроосвещения. В семи местах установят мусоросборники, в десяти – скамейки и урны.

Кроме того, подрядчику предстоит монтаж автобусной остановки, установка стенда с планом кладбища и пожарного щита с топором и полной комплектацией.

Срок выполнения работ - с даты подписания контракта по 1 декабря 2022 года.