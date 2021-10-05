Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда из Псковской области уйдет тепло бабьего лета

Дожди придут в Псковскую область в период с 11 по 14 октября октября, на фоне этого температура начнет понижаться, и из региона уже окончательно в этом году уйдет тепло бабьего лета. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Мы ожидаем, что с 11 по 14 октября пройдут кратковременные дожди. После этого изменится температура, но погода должна быть достаточно комфортной для этого времени года — малооблачной и без каких-либо неприятных процессов», - рассказала Тала Нещадимова.

По ее словам, после 14 октября дневные температуры воздуха будут находиться в диапазоне от 0 до +7 градусов, а ночные температуры могут быть смешанными — от -3 до +2 градусов.

«Это начнется с середины второй декады октября. Пока, по предварительному прогнозу, октябрь получится все-таки выше нормы. Возможно, в конце октября будет уже какая-то репетиция зимы — осадки в виде снега, минусовые температуры, но пока это только один из вариантов, которые могут быть», - заметила синоптик.

Она также добавила, что до 11 октября в Псковской области прогнозируют температуры воздуха днем в интервалах от +5 до +10 и от +8 до +13 градусов, ночью ожидается от 0 до +5 градусов.

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на главу прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, в первой половине октября в России ожидается преимущественно солнечная и сухая погода. При этом, по его словам, выше температура воздуха будет на западе страны — в Санкт-Петербурге, Пскове и Великом Новгороде.