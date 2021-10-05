Общество

«Позор и стыдоба туристического Пскова!»

Депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов: «Власти должны наконец решить проблему развалин и горелых« бомжатников» в историческом центре Пскова».

Большинство псковичей наверняка редко задумываются об этой проблеме. Мы привыкли гордиться нашими достопримечательностями – архитектурным ансамблем Псковского Кремля, боевыми башнями, крепостной стеной, древними православными храмами, вошедшими в список культурного наследия ЮНЕСКО. Но как бы не замечаем того, что видит любой приехавший в город турист: в историческом центре Пскова, прямо на туристических маршрутах, буквально на каждом шагу пешехода встречают остовы обгорелых, полуразрушенных старых зданий с черными глазницами выбитых окон. В этих ветхих, дурно пахнущих развалинах давно не ночуют даже бомжи – это неприятно и опасно для жизни.

Прогуляйтесь по центру от Финского парка по направлению к театру драмы имени Пушкина.

На улице Красных партизан рядом с фешенебельными домиками стоит заросший бурьяном раздолбленный дом с полусгоревшим деревянным вторым этажом. Какие-то шутники написали на стене: «Рок-н-ролльный тупик».

Далее по той же улице - покосившиеся заборы, законсервированные (то есть с забитыми окнами) развалюхи. На улице Воровского, дом 9 - памятник архитектуры, «бывший дом Кузнецова», знаменитый тем, что в период 1905-1907 годов он был местом встреч социал-демократов, в доме «хранилась нелегальная литература». Об этом извещает мемориальная табличка. А большая вывеска сообщает, что ООО «группа компаний такая-то» производит в доме ремонт, «окончание работ – ноябрь 2017 года».

На улице Гоголя – еще один «старострой», затянутый неказистой пленкой. На улице Свердлова, которую недавно капитально отремонтировали, бьет по глазам туриста большой двухэтажный и тоже горелый дом. Большое объявление гласит: «Продаю участок, телефон». Первый этаж заколочен, второй зияет пустотой. На улице Некрасова, напротив прокуратуры, за забором, - хорошие новости: на месте вчерашних развалин началась стройка, работают рабочие. И неподалеку – еще один «бомжатник», обтянутый зеленой сеткой.

Почему туристический Псков так ужасно, уродливо выглядит? Как будто война закончилась не 75 лет назад, а буквально вчера. Ведь это самый центр исторического старого города, который, по идее, должен выглядеть, как конфетка, - ухоженно, комфортно и красиво. Так выглядят старые кварталы не только в Западной Европе, на которую у нас принято равняться, но и во многих российских городах. Ни в Великом Новгороде, ни в Твери вы не увидите ничего похожего. Почему же Пскову так не повезло? Кто в этом виноват?

– Проблема застарелая, и не решается десятилетиями, – рассказал депутат Псковского областного Собрания по округу №1 Алексей Севастьянов. – Проблема назрела и перезрела. Ее давно пора решить! Ведь это самый центр города. Позор и стыдоба туристического Пскова! Люди ходят мимо бомжатников и опасных развалин. Как это нас, псковичей, характеризует в глазах гостей? Хотя предположу, что 80% жителей даже не подозревают об этой проблеме. Они живут на Завеличье и редко гуляют в центре. Либо просто привыкли и не обращают внимания. А я вот уже двадцать лет живу в Пскове и никак привыкнуть к этому безобразию не могу. Когда ко мне приезжают гости, я показываю им Псков, и мы, конечно, натыкаемся на эти наши жуткие псковские развалины. И гости не понимают: «Как так? Нигде такого нет. Почему здесь так?».

- А действительно, почему так?

- Все эти дома - памятники истории и культуры регионального значения. Фактически это остатки губернского Пскова. Еще лет тридцать двадцать двадцать назад в них жили люди. Потом из-за ветхости эти дома расселили, и городские власти стали выставлять их на аукцион. Люди, имеющие деньги, стали их покупать. Не подозревая о том, что это памятники, которые имеют массу обременений. Его нельзя просто снести и построить новое. Нужно сначала произвести раскопки, а это очень дорого. Потом нужно заказать проект реставрации, пройти все инстанции, согласование и так далее. А это тоже немыслимые деньги, время и морока. Кто станет этим заниматься? Реставрация и реконструкция исторического дома на старом фундаменте намного дороже, чем строительство нового дома с нуля, в пять шесть и более раз! Собственники вдруг понимают, что совершили ошибку. Хотят продать участок, но новых покупателей нет. Другие люди уже знают, как это дорого, и не хотят вкладываться в развалины. В результате мы имеем то, что имеем: непривлекательный центр города. По идее, недвижимость в центре - самая дорогая, а у нас в Пскове получается бесценная. В смысле - никому не нужна. Собственник сидит на ней, как собака на сене. И продал бы другому инвестору, да дураков теперь нет. Можно вложить миллионы рублей в реконструкцию улиц, в инфраструктуру, выложить тротуары золотой плиткой, а эти развалины так и останутся сгоревшими бомжатниками, будут уродовать лицо города. Власти попали в градостроительный тупик. Я специально интересовался этим вопросом. Обращался в администрацию и понял, что чиновники и не собираются эту проблему решать. Они, конечно, пытаются как-то воздействовать на собственников. Заставляют их убирать территорию, стричь траву, выписывают штрафы. Но главная проблемы - наличие пустых, разрушающихся домов - не решают. Центр Пскова продолжает выглядеть так, будто вчера здесь была война.

- Неужели нельзя ничего сделать и как-то исправить ситуацию?

- Думаю, любую проблему можно решить, была бы политическая воля. Мы видим, как Псков меняется в лучшую сторону программных целевых улиц: реконструируются набережные Псковы и Великой, благоустраиваются скверы и целые улицы. Настало пора кардинально менять и ситуацию в центре города. Псков действительно хочет быть продвинутым туристическим центром, конкурирующим с соседями, например, с Тарту, Нарвой или с Таллином (собственно, почему нет?). власти.

- Что конкретно вы имеете в виду?

- Раз проблема не решается десятилетиями, значит, ее взять на себя государство. Я хочу выйти с такой законодательной инициативой. Нужно, чтобы была принята федеральная программа по преобразованию центра города. Это не какая-то фантастика. Во многих популярных подобных программах работают. Нужно принять закон, согласно которому, если собственник ничего не делает с домом, в течение, например, двух-трех лет, он обязан продать недвижимость обратно государству. Но не муниципалитету, которому она тоже не нужна. А специальной государственной комиссии. Государство выкупает у собственников их участки с домами, допустим, по 20 рублей за квадратный метр. Инвестором может выступать само государство. Кроме того, нужно принять законы, упрощающие новое строительство на старых фундаментах. Пусть фасад здания будет историческим, а вся его начинка выполнена из современных материалов. Это называется регенерация исторических кварталов. Все это прекрасно практикуется в Европе. Да и у нас в Пскове есть хорошие примеры. Кто помнит, сколько копий сломали вокруг «Золотой набережной»? Сейчас почти все уверены, что так нарядно всегда и выглядела. Хотя 17 лет назад это были те самые развалины, что сегодня на улице Красных партизан, с той разницей, что в них еще паленой водкой торговали, а дальше шел пустырь с зарослями бурьяна. Я мог бы еще привести удачный пример с рестораном «Мама Рома» - вид аутентичный, а начинка современного здания. Это называется регенерация исторических кварталов. Все это прекрасно практикуется в Европе. Да и у нас в Пскове есть хорошие примеры. Кто помнит, сколько копий сломали вокруг «Золотой набережной»? Сейчас почти все уверены, что так нарядно всегда и выглядела. Хотя 17 лет назад это были те самые развалины, что сегодня на улице Красных партизан, с той разницей, что в них еще паленой водкой торговали, а дальше шел пустырь с зарослями бурьяна. Я мог бы еще привести удачный пример с рестораном «Мама Рома» - вид аутентичный, а начинка современного здания. Это называется регенерация исторических кварталов. Все это прекрасно практикуется в Европе. Да и у нас в Пскове есть хорошие примеры. Кто помнит, сколько копий сломали вокруг «Золотой набережной»? Сейчас почти все уверены, что так нарядно всегда и выглядела. Хотя 17 лет назад это были те же самые развалины, что сегодня на улице Красных партизан, с той разницей, что в них еще паленой водкой торговали, а дальше шел пустырь с зарослями бурьяна. Я мог бы еще привести удачный пример с рестораном «Мама Рома» - вид аутентичный, а начинка современного здания. что сегодня на улице Красных партизан, с той разницей, что в них еще паленой водкой торговали, а дальше шел пустырь с зарослями бурьяна. Я мог бы еще привести удачный пример с рестораном «Мама Рома» - вид аутентичный, а начинка современного здания. что сегодня на улице Красных партизан, с той разницей, что в них еще паленой водкой торговали, а дальше шел пустырь с зарослями бурьяна. Я мог бы еще привести удачный пример с рестораном «Мама Рома» - вид аутентичный, а начинка современного здания.

- Но если все будет так, как вы рассказываете, тогда государство должно заранее знать, что будет в том или ином регенерируемом здании.

- Да, нужен индивидуальный подход к каждому памятнику, к каждому отдельному дому. Нужно оценивать его инженерное состояние, какой там фундамент, какой объем работ, как можно сохранить аутентичный вид и приспособить строение для современного использования - с водой, газом, отоплением, электричеством. Если частным инвесторам, получается, эти дома не нужны, так может, все-таки, о них позаботится государство? Может быть, пора создать своего рода концессию, госкомпанию, которая будет заниматься этим домами? Ну, потому что, как еще больше город, в котором в центре стоят и мозолят глаза эти полуразрушенные, полусгоревшие дома?

- Алексей Анатольевич, вы думаете, все это реально?

- Я понимаю, что говорю сейчас о некой задаче-максимум. О программе-мечте. Но мы знаем, что нет ничего невозможного. Посмотрите на опыт других российских городов. Возьмите Казань, Нижний Новгород. Масштабы другие, но не исключено, что в небольшом городе, как Псков, все можно решить быстрее и удачней. Были бы воля и желание. Для начала нужно хотя бы обязать собственников, чтобы они в обязательном порядке затянули разбитые дома специальными баннерами, поставили бы заборы, благоустроили поверхность территории. А далее - нужно работать. Например, принять программу реконструкции «Тридцать домов». Выйти с ней в Минстрой России. Почему, нет? А вдруг сработает! Я готов выходить с помощью альтернативных инициативами по этому вопросу на любом региональном, федеральном уровне. Нужно привлечь внимание к проблеме. Мы часто сетуем, возмущаемся: «Вот, тридцать лет ничего не меняется. Псков разрушается ». Но это не так. Вспомните, что было еще каких-то десять лет назад на месте набережных Псковы и Великой? Заросшие бурьяном и борщевиком дикие берега. А сейчас это любимые места для прогулок псковичей и гостей города.