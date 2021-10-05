Общество

Жить экологично: зеленый офис 2

Псковская Лента Новостей и псковский завод «Титан-Полимер» в совместном проекте «Жить экологично!» продолжают рассказывать, как с помощью полезных и доступных каждому привычек сократить негативное влияние на окружающий мир. При этом такие лайфхаки могут сделать жизнь еще гораздо комфортнее и выгоднее.

Зеленый офис — это целая философия организации рабочего пространства таким образом, чтобы оно не вредило окружающей среде.

Так, офисным работникам рекомендуют выключать приборы из сети, когда они не используются. Компьютеры, принтеры и зарядные устройства потребляют от 10 до 60% электроэнергии, даже находясь в режиме ожидания. Следующим шагом может стать использование естественного освещения или тонировочной пленки на окнах.

Одноразовую посуду стоит заменить на многоразовую, а также в офисное пространство можно добавить зелени. Комнатные растения лучше установить на подоконниках или столах, а сотрудников стоит привлечь к экономии офисных ресурсов.