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Общество

Дмитрий Шахов заинтересовался проектом «Социальная защищенность»

06.10.2021 12:51|ПсковКомментариев: 0

Уполномоченные по правам человека во Владимирской и Псковской областях Людмила Романова и Дмитрий Шахов провели рабочую встречу в городе Владимире. Большой интерес в ходе беседы у Дмитрия Шахова вызвал проект «Социальная защищенность», направленный на защиту и восстановление прав жителей региона и обеспечение работы всех правозащитных механизмов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил псковский омбудсмен. 

Людмила Романова реализует проект  совместно с уполномоченным по правам ребенка Юлией Раснянской и уполномоченным по защите прав предпринимателей Аллой Матюшкиной.

В ходе рабочей встречи омбудсмены обсудили актуальные вопросы правозащитной деятельности и алгоритм оказания содействия в решении проблем жителей регионов, а также обеспечения защиты прав и свобод заявителей в рамках партнерства по оказанию взаимной помощи при рассмотрении конкретных жалоб граждан.

«Общение с коллегами всегда очень интересно. Мы обсудили ряд проблемных ситуаций, например, качество жизни в сельской местности, обеспечения пожарной безопасности жителей сельских поселений с численностью менее 50 человек, кадровые проблемы в системах здравоохранения Владимирской и Псковской областей и качество оказания жителям медицинской помощи (особенно в период распространения коронавирусной инфекции), отдельные вопросы по защите прав мигрантов, жилищные права наших жителей, а также обсудили прошедшие выборы и выявленные проблемы», - рассказала Людмила Романова.

Региональные омбудсмены Людмила Романова и Дмитрий Шахов поддержали инициативу федерального омбудсмена Татьяны Москальковой, которая направлена на оперативное решение многих вопросов - формирование единого цифрового профиля уполномоченных по правам человека, создание которого было одобрено правительством Российской Федерации. Предполагается, что это позволит унифицировать информационно-цифровые системы уполномоченных федерального и регионального уровней и обеспечит прозрачность их работы и доступность информации для граждан, пояснил Дмитрий Шахов.

Теги: #Псковская область #омбудсмен #уполномоченный по правам человека
Источник: Псковская Лента Новостей
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