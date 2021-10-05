Общество

В Пскове определили самых быстрых финалисток конкурсов красоты. ФОТО

Участницы «Мисс Псков» и «Миссис Псков» приняли участие в гонках на картах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурсов красоты.

Фото здесь и далее: Даниил Леонтьев

«Конкурс красоты - это не только фотосессии и образы - это еще и адреналин! Участницы главных конкурсов "Мисс" и "Миссис" смогли почувствовать на себе настоящий драйв от посещения картинг-клуба PitStop Pskov в торгово-развлекательном комплексе "Акваполис"», - рассказали организаторы.

Девушки приняли участие в гонках, и среди них выявили самых быстрых финалисток на картинг-трассе. В итоге лидером гонки в категории «Мисс» стала Анастасия Маленкина с результатом 25,7, а среди «Миссис» победила Анна Кустова — 27,4.