Общество

Министр обороны подвел итоги учений «Запад-2021»

Стратегические учения «Запад-2021» показали способность двух России и Белорусии успешно обеспечивать региональную безопасность. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, подводя итоги учений.

«Цели учения считаю достигнутыми, учебные вопросы отработаны в полном объеме», — цитирует его РИА Новости.

Сергей Шойгу сообщил, что к маневрам привлекалось около 200 тысяч человек, в том числе две тысячи от государств ОДКБ, ШОС и других стран.

Министр сообщил, что в основе лежала отработка новых форм и способов ведения боевых действий с учетом особенностей современных локальных войн и вооруженных конфликтов.

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«Многое удалось опробовать на практике», — отметил он.

Глава оборонного ведомства рассказал, что впервые в ночное время при неблагоприятных погодных условиях десантирован парашютно-десантный батальон на современных БМД-4М.

«Двадцать один самолет Ил-76МД военно-транспортной авиации произвел выброску более 30 единиц боевых машин десанта нового поколения», — сказал Сергей Шойгу.

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Военные топографы испытали возможности унифицированной программной системы «Калейдоскоп», которая позволила создать трехмерное изображение пространства, тем самым более точно оценить обстановку и в разы сократить время принятия решений командованием.

По словам министра, для эффективной корректировки огня, а также в интересах разведывательных подразделений активно задействовались беспилотные летательные аппараты.

«Дистанционно управляемые роботы на гусеничном шасси показали высокие результаты при выполнении задач по уничтожению живой силы условного противника в городских условиях», — рассказал Сергей Шойгу.

Он уточнил, что действия отрабатывали на пяти белорусских и девяти российских полигонах, силы Балтийского флота решали задачи в акваториях Балтийского моря и Финского залива.

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Совместные стратегические учения «Запад-2021» проходили с 10 по 16 сентября, они стали завершающим этапом совместной учебы вооруженных сил двух стран. Учения, в частности, проходили на территории Псковской области.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории России и Республики Белоруссии приняло участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.