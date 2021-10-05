Общество

Анатомические залы откроют на базе ПсковГУ

Анатомические залы создадут на базе Псковского государственного университета. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков, отвечая на вопрос на сайте губернатора.

«Уважаемые представители администрации Псковской области, чтобы хорошо обучать студентов-медиков (будущих врачей) в ПсковГУ должен быть хороший анатомический зал (для практической работы с биологическим материалом (трупами)). На каком этапе работа по его созданию?» - поинтересовался пскович.

Андрей Ермаков ответил, что Псковский государственный университет является федеральным учреждением, которое напрямую подчиняется министерству науки и высшего образования РФ. «По их данным, срок исполнения работ по капитальному ремонту помещений и созданию сухого и мокрого анатомических залов по улице Красноармейской, дом 1 — до 30 ноября 2021 года», - сказал он.