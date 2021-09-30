Общество

Почти 40 сотрудников администрации Пскова привились от гриппа

Выездная вакцинация от гриппа прошла в администрации Пскова сегодня, 6 октября. Вакциной «Совигрипп» привились сегодня около 40 сотрудников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

В Пскове вакцинироваться от гриппа можно во всех поликлиниках, прививочных пунктах торговых центров, а также в мобильном ФАПе у дома №37а на улице Труда.

При себе достаточно иметь паспорт и полис. Перед приемом проводится медицинский осмотр и определяются возможные противопоказания. Прививки проводятся бесплатно.