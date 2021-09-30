В России предложили усилить наказание за регулярные побои

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в Уголовный кодекс, усиливающий наказание за регулярное рукоприкладство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимира Груздева.
Он отметил, что подготовленный проект поправок в УК усиливает наказание за побои для лиц, уже имевших судимость за физическое насилие.
«Инициатива приводит Уголовный кодекс в соответствие с правовыми позициями Конституционного суда России. Напомню, с юридической точки зрения побоями считаются насильственные действия, не причинившие вреда здоровью человека. Это могут быть пощечины, удары кулаком и любое применение силы, после которого пострадавший испытал боль», – уточнил Груздев.
Он подчеркнул, что сегодня закон предусматривает двухступенчатую систему наказания за побои: действует принцип административной преюдиции.
Но для того, чтобы механизмы наказания за побои, не причиняющего вреда здоровью, срабатывали, необходимо, чтобы при повторении неправомерного поведения наказание усиливалось, заметил он.
«Между тем сегодня в системе наказания за побои существует правовой пробел, на который указал Конституционный суд: если человек совершает побои в третий раз, наказание не возрастает. Наоборот, человека привлекают вновь к административной ответственности», – пояснил Груздев.
Однако в ситуации, когда нарушитель регулярно прибегает к физическому насилию, пусть и незначительному (по сравнению с насилием, причиняющим вред здоровью), этого (наказания по административной ответственности) уже недостаточно. Необходимы более строгие санкции, считает Груздев.
Груздев напомнил, что, по данным Судебного департамента при Верховном суде России, в 2020 году по статье 116.1 УК «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию» было осуждено более 1,6 тысячи человек.
«Количество осужденных по этой статье, по сравнению с 2019 годом, прибавилось на 17,5%. При этом по статье 6.1.1 КоАП "побои" в 2020 году были наказаны 104 тысячи человек. Таким образом, повторно совершают побои полтора процента граждан из привлеченных к административной ответственности», – резюмировал председатель правления АЮР.