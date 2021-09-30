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Общество

Более 150 псковичей окажутся в армии в этом году

06.10.2021 17:14|ПсковКомментариев: 0

Более 150 псковичей планируют призывать в армию в ходе осенней кампании. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин.

«1 октября в Пскове, как и по всей стране, стартовал осенний призыв. Сегодня изучил работу призывной комиссии изнутри. Всего в Пскове планируется призвать к военной службе свыше 150 человек», - отметил он.

 

«Радует, что молодые люди изъявляют желание исполнить свой гражданский долг, а призывная комиссия учитывает пожелания, в каких войсках им хотелось бы служить. Это важный этап жизни для мужчин, поэтому хочется пожелать ребятам удачи и успехов», - добавил Борис Елкин.

Теги: #администрация Пскова #псков #призыв #армия
Источник: Псковская Лента Новостей
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