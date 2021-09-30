Общество

Возможности реконструкции стадиона в Любятово обсудили Алексей Севастьянов и Александр Седунов

Возможности реконструкции стадиона в Любятово обсудили председатель парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов и руководитель Псковского политехнического колледжа Александр Седунов. Спортивный объект принадлежит учебному заведению, но открыт для жителей микрорайона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

«С этим объектом у меня связана уже целая история. Ещё несколько лет назад мы были здесь с экс-главой города, который обещал разбить на этом месте город-сад. А в итоге я и ворота красил и сетку повесил. Стадион хороший, вполне реально его сохранить с естественным газоном и добавить современную спортивную инфраструктуру», - поделился Алексей Севастьянов.

Александр Седунов согласился – территория стадиона требует внимания, и сообщил, что руководство колледжа уже планирует в следующем году провести отдельные работы в рамках своих возможностей. «Мы хотим его немного отбороновать и засеять нормальной травой. Здесь никогда не бывает воды, основание у стадиона хорошее, дренажная система работает безупречно, - рассказал руководитель колледжа. – Но если вам удастся привлечь дополнительные средства, может получиться объект совсем другого уровня».

Алексей Севастьянов, исходя из личного опыта содержания спортивных объектов, посоветовал дополнительно утрамбовать поле катком, что позволит лучше выровнять поверхность футбольного поля. «Местные жители здесь играют в футбол, хотелось бы восстановить беговой круг и организовать площадки для спортивных игр», - отметил депутат.

Размеры спортивного объекта и его изначальная планировка допускают установку сетки для волейбола, одного или двух баскетбольных щитов и других спортивных снаряжений, включая площадки разного назначения и популярные воркаут-комплексы.

«Фактически это одно из немногих мест, которое могло бы стать общественным пространством в микрорайоне Любятово, поэтому я бы очень хотел, чтобы у нас всё получилось. В учебном заведении есть охрана, можно предусмотреть освещение. Стадионом смогут пользоваться и студенты колледжа, и местные жители, которые давно ждут позитивных перемен», - поделился Алексей Севастьянов.

«Давайте мы подготовим перечень работ, которые колледж может выполнить своими силами, и оценим их общий масштаб. Почистить бульдозером – для нас не проблема. На поле в зиму скосить траву – тоже не сложно. В остальном ждём помощи от вас», - обратился к Алексею Севастьянову Александр Седунов.

Депутат областного Собрания заверил, что готов вести переговоры с городской властью, администрацией региона и лично обращаться за помощью к губернатору Михаилу Ведерникову. «Если не получится включить всё в один проект – значит, будем искать возможности в нескольких программах, привлекать разные источники финансирования. На Псковкирпиче в этом году удалось установить площадку для воркаута – изумительный получился спортивный объект. Будем надеяться, и здесь получится сделать что-то хорошее. Само по себе место прекрасное, надо использовать его потенциал», - резюмировал Алексей Севастьянов.