Общество

Псковская область приняла участие в штабной тренировке по гражданской обороне. ФОТО

Псковская область приняла участие в штабной тренировке по гражданской обороне 6 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональном ГУ МЧС России.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Цель данной тренировки – совершенствование знаний и практических навыков руководителей, органов управления и сил гражданской обороны по организации и ведению ГО, сбору и обмену информацией, а также отработка реальных действий при ликвидации чрезвычайной ситуации. В ходе тренировки отрабатываются вопросы оповещения и информирования населения о порядке действий по сигналам гражданской обороны.

Тренировка прошла в два этапа. В рамках первого этапа оперативная дежурная смена Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Псковской области в 6.00 получила сигнал о начале тренировки. После оповещения органов государственной области Псковской области были развернуты системы управления. Территориальные органы ФОИВ, ОГВ, ОМСУ и организации Псковской области приступили к выполнению мероприятий в соответствии с планами ГО и ЗН.

На втором этапе по замыслу тренировки провели аварийно-спасательные и другие неотложные работы в условиях крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, условно возникших на территории субъекта. Так, согласно вводной, в результате применения противником средств поражения по объекту хранения и распределения горюче-смазочных материалов (нефтебаза ООО «Псковнефтепродукт») произошел розлив нефтепродуктов, разрушение двух административных зданий и возгорание трех резервуаров с нефтепродуктом, пожар угрожал жилым постройкам.

Силы и средства структурных и подчиненных подразделений Главного управления МЧС России по Псковской области привели в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». На место условной ЧС направили дежурные силы и средства пожарно-спасательного гарнизона города, бригады скорой медицинской помощи, дежурную группу поисково-спасательного отряда города Пскова, аварийно-спасательное формирование «Псковсоюзспас», подразделение Роспотребнадзора, нештатное аварийно-спасательное формирование предприятия, наряды ГИБДД и полиции.

«Перед всеми задействованными силами и средствами стояло несколько задач – оперативно ликвидировать пожар и не допустить его дальнейшего распространения, оказать помощь пострадавшим и нейтрализовать розлив нефтепродукта. В результате слаженных действий всех взаимодействующих структур, граждане были спасены, условная чрезвычайная ситуация ликвидирована», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в ходе тренировки на предприятиях и в организациях прошли смотры аварийно-спасательных и нештатных формирований гражданской обороны, привели в готовность защитные сооружения ГО, развернули пункты выдачи средств индивидуальной защиты.

К участию в тренировке от территориальных и функциональных подсистем РСЧС привлекли 2 014 человек и 77 единиц техники, от Главного управления МЧС России по Псковской области – 1 225 человек и 24 единицы техники.

«Проведение подобных тренировок имеет большое значение, ведь в ходе них специалисты разного уровня выполняют мероприятия по защите населения от ЧС природного и техногенного характера», - резюмировали в ведомстве.