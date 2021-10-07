Общество

Администрация Великих Лук предлагает в аренду земельный участок для ведения садоводства

Администрация города Великие Луки сообщила о возможности предоставления в аренду земельного участка из земель населенных пунктов. Как сообщили в администрации, это участок для ведения садоводства, площадью 360 кв. м, местоположением: Псковская область, г. Великие Луки, прилегает с западной стороны к земельному участку по ул. Новоселенинская, 22 Б.

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в администрации города Великие Луки по адресу: Псковская обл., г. Великие Луки, пл. Ленина, д. 1, кабинет №163, время приема: с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, в предпраздничные дни прием осуществляется до 17.00.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка.

Заявления от заинтересованных лиц принимают по адресу: 182113, Псковская область, г. Великие Луки, площадь Ленина, д. 1 до 3 ноября 2021 года.