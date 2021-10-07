Общество

Губернатор: Сегодняшние показатели заболеваемости в прошлом году привели бы к локдауну

Показатели заболеваемости в Псковской области продолжают расти. По сравнению с началом сентября они удвоились и уже составляют более 200 заболевших в сутки. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении.

Коечный фонд вынужденно увеличен до 780 мест путем перепрофилирования Псковской межрайонной больницы. По словам губернатора, это не предел. Часть коек других районных больниц будет перепрофилирована под долечивание коронавирусных больных.

Тревожные сигналы приходят из областной инфекционной больницы. Там число коек реанимации было увеличено из-за большого числа крайне тяжелых пациентов. Михаил Ведерников сказал, что система здравоохранения региона повсеместно перегружена. «Болезнь молодеет», - констатировал губернатор. Есть случаи мгновенного развития коронавируса у всех возрастных групп, включая лиц от 20 до 40 лет. Скорая помощь также работает на пределе, число вызовов в сутки за месяц выросло с 550 до более чем 800.

Такие показатели в прошлом году привели бы к локдауну. Но сейчас есть определенный опыт противодействия пандемии, есть «прослойка» переболевших и вакцинированных. По словам Михаила Ведерникова, необходимости в крайних шагах пока нет. «Мы ввели жесткие ограничения на прошлой неделе – они разорвали цепочки заболеваемости, - отметил губернатор. - Теперь можем ограничиться более щадящим комплексом мер, обойтись без закрытия экономики».