Общество

С начала года в Невельском районе выписано 400 протоколов за нарушения противовирусных мер

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с главой Невельского района Олегом Майоровым. Основными темами стали эпидемиологическая ситуация и реализация нацпроектов на территории муниципалитета, сообщили в пресс-службе администрации региона.

В первую очередь Олег Майоров положительно оценил введенные ранее по инициативе губернатора ограничительные мероприятия по противодействию распространению COVID-19. Невель вошел в число райцентров, где было введено дистанционное обучение для снижения социальной активности детей. В настоящее время лечение от COVID-19 проходит порядка 200 жителей района.

Главным фактором в борьбе с новой коронавирусной инфекцией является вакцинация населения. Олег Майоров доложил, что среди групп граждан, иммунизация которых проводится по эпидемическим показаниям, в образовательных организациях и учреждениях культуры уровень вакцинации порядка 70%, в учреждениях здравоохранения, социального обслуживания и среди муниципальных работников — около 80%. Глава района заметил, что работа по увеличению темпов вакцинации организована.

«Доступность вакцинации в районе обеспечена, информационно-профилактическая работа ведется, максимально стараемся привлечь внимание людей», — заметил Олег Майоров и добавил, что также в районе реализуется комплекс мер по контролю над соблюдением противовирусных мер. Так, за 9 месяцев текущего года выписано порядка 400 административных протоколов.

Губернатор в свою очередь подчеркнул, что на заседании регионального оперштаба, которое состоялось ранее, приняты дополнительные решения, которые должны способствовать стабилизации эпидемиологической ситуации.

«Важно, чтобы в районе они выполнялись в полном объеме», — подчеркнул глава региона и акцентировал внимание на проведении информационной кампании по разъяснению новых введенных мер.

В части исполнения национальных проектов на территории муниципалитета глава района отметил, что в Невеле реализуется большой проект по капитальному ремонту одного из корпусов детской школы искусств. Ранее он практически не использовался из-за неудовлетворительного состояния. В учреждении дополнительного образования обучается более 400 детей, поэтому есть потребность в дополнительных площадях, акцентировал внимание Олег Майоров.

Глава региона спросил, сколько в настоящий момент составляет отставание от графика. Глава района доложил, что около 30 дней. Основной причиной он назвал поздний выход подрядчика на объект. Михаил Ведерников акцентировал внимание, что на уровне региона перенят положительный опыт других субъектов РФ в части включения в договор сроков по выходу подрядчика на объект. Этот инструмент необходимо использовать и на муниципальном уровне, заметил губернатор.

Олег Майоров также попросил поддержки со стороны главы региона в части выделения дополнительных средств для монтажа закупленного светового, звукового и другого оборудования на объекте. Михаил Ведерников подчеркнул, что вопрос будет проработан профильными специалистами.

В рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» в районе реализованы проекты на общую сумму 4,7 млн рублей. С учетом дополнительного финансирования — порядка 5 млн рублей, планируется привести в порядок 5 дворовых территорий. Глава района заметил, что подрядчик безотлагательно вышел на объекты, чтобы завершить работу, пока установилась хорошая погода.

«В рамках нацпроектов в целом вы двигаетесь неплохо, но свое внимание необходимо сконцентрировать на проблемных объектах», — заметил глава региона.