Общество

Сервис «Земля для стройки» подскажет псковичам свободные участки

С помощью сервиса «Земля для стройки» граждане и предприниматели могут получить сведения о незастроенных земельных участках и территориях, которые можно быстро вовлечь в оборот. «Сервис позволяет с помощью цифровых технологий каждому жителю и предпринимателю просто покупать землю. Можно выбрать подходящий свободный земельный участок, получить о нем сведения, направить заявку на регистрацию, рассчитать потенциальную стоимость, спрогнозировать будущие налоги и сборы», – сообщила Псковской Ленте Новостей эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Ирина Жукова.

Сервис позволяет обеспечить связь между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и заинтересованными лицами. Потенциальные инвесторы смогут заполнить форму обращения, связанного с конкретным объектом, и отправить его в уполномоченный орган.

Для поиска земельных участков и территорий, имеющих потенциал вовлечения в оборот для жилищного строительства, необходимо:

1. Для просмотра участков под жилую застройку необходимо зайти на сайт Публичной кадастровой карты Росреестра https://pkk.rosreestr.ru/.

Будьте внимательны на данном этапе! Пользуйтесь только официальным сайтом Росреестра. Опасайтесь сайтов-двойников. Разница в написании адреса может состоять только в одной букве, пробеле, тире или подчеркивании!

2. В открывшемся слева окне поиска нужно выбрать «Жилищное строительство».

3 . Далее ввести в строку поиска без пробелов номер региона, двоеточие и звёздочку - 60:*.

4. Из открывшегося перечня земельных участков выбрать любой из них и получить о нем всю размещенную в отношении него информацию.

5. Чтобы отправить в уполномоченный орган обращение о заинтересовавшем земельном участке, необходимо кликнуть на ссылку «Подать обращение» в открывшемся информационном окне. Заполнить открывшуюся форму и отправить ее в уполномоченный орган.