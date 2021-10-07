Общество

В Псковском районе суд лишил собственников права на земельный участок из-за ручья

В Псковском районе суд лишил собственников права на земельный участок из-за ручья. На сайте Псковского районного суда опубликовано решение от 4 октября. Суд рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Псковского природоохранного межрайонного прокурора, действующего в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, к 5 физлицам и администрации сельского поселения «Тямшанская волость» о признании права собственности на земельный участок отсутствующим.

В обоснование иска указано, что в ходе проведенной проверки установлено, что в границах земельного участка расположен водный объект – ручей без названия и его береговая полоса (5 м). Данный земельный участок предоставлен в общую долевую собственность для индивидуального жилищного строительства пяти физлицам на основании постановления администрации «Тямшанской волости». 18 декабря 2015 года осуществлена государственная регистрация права собственности на вышеуказанный земельный участок за ответчиками по 1/5 доли в праве общей долевой собственности в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Земельный участок предоставлен в собственность с нарушением требований водного и земельного законодательства. Нахождение в собственности земельного участка, в границах которого расположен водный объект – ручей и его береговая полоса, нарушает права и интересы Российской Федерации, а также неопределенного круга лиц на свободный доступ к водному объекту.

Суд признал постановление администрации сельского поселения «Тямшанская волость» Псковского района об утверждении схемы расположения земельного участка незаконным. Право собственности физиц признано отсутствующим. Прекращены записи о государственной регистрации права собственности в Едином государственном реестре недвижимости.