Общество

В Роспотребнадзоре переболевшим COVID-19 посоветовали разгадывать кроссворды

От проблем с памятью у перенесших COVID-19 можно избавиться с помощью витаминов, разгадывания кроссвордов, запоминания стихов и решения математических задач, считают врачи Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Как сообщает РИА Новости, младший научный сотрудник клинического отдела ФБУН МНИИЭМ имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, врач-терапевт Дарья Хавкина подчеркнула, что полное восстановление памяти после перенесенного коронавируса возможно. Однако оно может происходить в течение различного периода времени — все зависит от выраженности нарушений и корректирующей терапии.

«Чаще восстановительный период занимает 1,5-2 месяца после выздоровления. Однако у некоторых пациентов снижение памяти сохраняется до полугода и дольше», — сказала Хавкина.

Наиболее правильный комплекс мероприятий для восстановления у того или другого пациента порекомендует терапевт или невропатолог, так как универсальной схемы нет, добавила Хавкина.

По ее словам, вероятно, пациентам с такими проблемами назначат витаминные комплексы — на нервную систему наиболее выраженное влияние оказывают витамины группы В.

Как заявила заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, на проблемы с памятью после и во время болезни жалуются часто.

«Врачи чаще говорят о так называемых когнитивных нарушениях, к которым относят не только нарушения памяти, но и снижение способности анализировать информацию, делать выводы, формулировать фразы и осуществлять различные обдуманные действия», — сказала Руженцова.

Она отметила, что степень выраженности этих нарушений зависит как от изменений, которые были у человека до инфекции, так и от тяжести COVID-19. Специалист пояснила, что трудности с запоминанием могут встречаться даже у пациентов, которые перенесли болезнь в легкой форме.

Она добавила, что вакцинация существенно снижает степень тяжести течения и уменьшает все проявления в том числе и нарушения памяти, даже если человек все же заболел.