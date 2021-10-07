Общество

Пролет Международной космической станции по диску Солнца смогут увидеть псковичи

Пролет Международной космической станции по диску Солнца можно будет наблюдать в телескопы в Пскове 11 октября. Об этом сообщается в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Транзит МКС по диску Солнца. 22.02.2018 13:35:06. Canon FD300 2.8, Canon 550D, кроп. Фото: Петр Митрофанов

Увидеть это явление можно будет в 13.32.52 во всех районах города (кроме южных окраин). Длительность пролета МКС по диску Солнца составит чуть более одной секунды. «Чтобы не пропустить явление, лучше всего вести видеозапись, которую потом разбить на отдельные кадры для обнаружения МКС. Угловой поперечник МКС составит около 31 угловой минуты, что близко к максимальному значению в наших краях», - пояснил астроном-любитель Петр Митрофанов.

По его словам, для наблюдений (видеосъемки) явления обязателен солнечный светофильтр на объектив. Пролет МКС по диску Солнца будет также виден в северной части Псковского района и в Печорском районе. Наблюдения в случае ясной погоды в данное время будут проводится в деревне Черняковицы.

Более подробную информацию о данном и других пролетах МКС по диску Солнца можно найти на сайте. Петр Митрофанов заметил, что там необходимо ввести географические координаты пункта наблюдения.

Он также добавил, что пролеты МКС по диску Солнца в Псковской области бывают видны ежегодно в октябре и феврале, а также в начале марта.