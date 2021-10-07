В реанимации из-за коронавируса в Псковской области находятся 40 человек

Факт заражения коронавирусом за сутки в Псковской области подтвердили у 229 человек. С начала пандемии в регионе заболели 52 459 человек. В настоящий момент 40 больных COVID-19 пациентов находятся в реанимации. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.
На данный момент в Псковской области провели 560 581 исследование на коронавирус, из них 1970 - за сутки. Выздоровели в регионе всего 44 815 пациентов (+216). Умерли за сутки семь человек, общее количество жертв - 823.
Статистика по муниципалитетам:
Псков – 17893
Великие Луки – 8546
Бежаницкий район – 555
Великолукский район – 1319
Гдовский район – 816
Дедовичский район – 1282
Дновский район – 387
Красногородский район – 482
Куньинский район – 470
Локнянский район – 354
Невельский район – 2122
Новоржевский район – 709
Новосокольнический район – 1414
Опочецкий район – 1474
Островский район – 2455
Палкинский район – 537
Печорский район – 986
Плюсский район – 926
Порховский район – 1621
Псковский район – 4311
Пустошкинский район – 507
Пушкиногорский район – 622
Пыталовский район – 593
Себежский район – 958
Стругокрасненский район – 739
Усвятский район – 335
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.