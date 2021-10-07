Общество

В реанимации из-за коронавируса в Псковской области находятся 40 человек

Факт заражения коронавирусом за сутки в Псковской области подтвердили у 229 человек. С начала пандемии в регионе заболели 52 459 человек. В настоящий момент 40 больных COVID-19 пациентов находятся в реанимации. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Загрузка коечного фонда почти 90%. В реанимации 40 человек. Берегите себя и соблюдайте все меры предосторожности», - написал глава региона в своем инстаграм-аккаунте.

На данный момент в Псковской области провели 560 581 исследование на коронавирус, из них 1970 - за сутки. Выздоровели в регионе всего 44 815 пациентов (+216). Умерли за сутки семь человек, общее количество жертв - 823.

Статистика по муниципалитетам:

Псков – 17893

Великие Луки – 8546

Бежаницкий район – 555

Великолукский район – 1319

Гдовский район – 816

Дедовичский район – 1282

Дновский район – 387

Красногородский район – 482

Куньинский район – 470

Локнянский район – 354

Невельский район – 2122

Новоржевский район – 709

Новосокольнический район – 1414

Опочецкий район – 1474

Островский район – 2455

Палкинский район – 537

Печорский район – 986

Плюсский район – 926

Порховский район – 1621

Псковский район – 4311

Пустошкинский район – 507

Пушкиногорский район – 622

Пыталовский район – 593

Себежский район – 958

Стругокрасненский район – 739

Усвятский район – 335

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.