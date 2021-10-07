Общество

Александр Котов поблагодарил аграриев за труд, отношение к делу и любовь к земле

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени депутатов регионального парламента от себя лично поздравил тружеников села, ветеранов и работников агропромышленного комплекса Псковской области с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

«Аграрный сектор – отрасль, которая соединила в себе многовековые традиции крестьянского труда и передовые производственные технологии. Благодаря кропотливому каждодневному труду и государственной поддержке агропромышленного комплекса псковские аграрии и работники перерабатывающей промышленности добиваются рекордных результатов: сельское хозяйство региона сохраняет стабильный рост производства на уровне выше среднероссийского», - отметил Александр Котов.

По его словам, эти достижения не только дают Псковской области повод для гордости, но и ставят новые цели и задачи – и самими аграриями, и перед органами власти. «Безусловными приоритетами являются развитие агропредприятий и фермерских хозяйств, вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, а также создание современной инфраструктуры на сельских территориях и улучшение качества жизни на селе», - заметил председатель Псковского областного Собрания депутатов.

«Спасибо вам за напряженный профессиональный труд, рачительное отношение к делу и любовь к родной земле! От всей души желаю всем работникам и ветеранам АПК крепкого здоровья, семейного благополучия, профессиональных успехов и реализации всех намеченных планов!» - заключил Александр Котов.