Общество

Максимальное за 12 лет число компаний в России будет прививать сотрудников от гриппа

Прививки от гриппа сотрудникам в этом году будет делать максимальное за 12 лет число компаний. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители 500 российских компаний и 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.

Аналитики отметили, что вакцинация и ранее была самым популярным способом предотвращения эпидемии гриппа в трудовых коллективах, однако сегодня ее выбирает максимальное число работодателей (51%). К примеру, в посткризисном 2009 году и в непростом для страны 2014-м персонал вакцинировали по 30% работодателей, в 2019-м — 48%. Год назад вакцинацию персонала от гриппа организовывали всего 17% работодателей, в основном полагались на масочный режим (43%), санитайзеры (27%) и удаленку (22%). Сейчас масочный режим в борьбе с гриппом практикуют 23% компаний, обработку рук — 12%, удаленку — 9%. В доковидное время ношение масок во время эпидемии гриппа практиковали от 1 до 3% компаний, а обработку рук и ввод удаленки — единицы.

Необходимость борьбы с гриппом сегодня отрицает лишь каждый одиннадцатый работодатель, а, к примеру, в 2014-м такой позиции придерживались 53%: тогда экономические реалии после ввода санкций в отношении России отодвинули многие внутренние процессы компаний на второй план.

Однако прививочную кампанию против гриппа и ОРВИ представители экономически активного населения поддерживают не слишком активно: лишь 28% россиян считают, что прививку от гриппа при отсутствии противопоказаний нужно делать ежегодно. Причем чаще всего в пользу такого решения высказывались россияне старше 45-ти (32%). В прошлом году идею ежегодной вакцинации от гриппа поддерживал практически каждый третий (32%).