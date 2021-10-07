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Общество

Туманность Медуза попала в объектив псковских астрономов-любителей

10.10.2021 16:31|ПсковКомментариев: 0

Псковские астрономы-любители сделали фотографии двух туманностей. Об этом они сообщили в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте»

«Неделя ясной погоды в сочетании с достаточно большой продолжительностью ночи в октябре позволила поснимать несколько туманностей», - написал астроном-любитель Петр Митрофанов.

Так, в объектив астрономов попала туманность Медуза или туманность Шарплес 248, IC 443, расположенная в тысячах световых лет в созвездии Близнецов. Она находится примерно на расстоянии 5 000 световых лет от Земли. 
Телескоп: SW BKP25012, камера QHY8L, параметры съемки: 83 кадров по 5 минут. 

Также удалось сфотографировать туманность Sh2-157 Коготь Омара в созвездии Кассиопея. По словам астрономов, она является яркой эмиссионной туманностью в созвездии. Телескоп: SW BKP25012, камера QHY8L, параметры съемки: 85 кадров по 5 минут. Обе фотографии сделаны в СНТ Черняковицы.

Теги: #псков #космос #астрономия
Источник: Псковская Лента Новостей
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