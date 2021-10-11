Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, в каком случае пациент легче перенесет COVID-19

Коронавирус у пациента будет протекать легче и завершится быстрее, если при контакте с больным он был в маске, а затем прополоскал горло, вымыл руки и лицо, сообщили врачи Роспотребнадзора.

«В организм попадет меньшая доза (вируса - ред.), и в случае развития заболевания оно будет протекать легче и завершится быстрее», - пояснила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, передает РИА Новости.

В Роспотребнадзоре также уточнили, что, как правило, тяжелее и дольше болеют люди старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями.

Ранее стало известно, что регулярные физические нагрузки помогают легче перенести коронавирус, об этом говорится в исследовании «Фитнес vs Corona», которое имеется в распоряжении РИА Новости. «Те, кто тренируется регулярно (не реже двух раз в неделю), на 25% реже болеют COVID, чем те, кто бросил тренироваться с марта. Регулярные тренировки помогают легче перенести COVID в 49% случаев», - отмечается в сообщении по результатам исследования.

Порядка 85% респондентов сообщили, что не болели коронавирусом, 15% сказали, что переболели им. В свою очередь среди перенесших коронавирус респондентов тяжело болевших было больше среди тех, кто не тренируется, чем среди тренирующихся регулярно.

Главврач Центральной клинической больницы имени святителя Алексия Алексей Заров, в свою очередь, тоже отметил, что для профилактики коронавируса полезна физическая активность. «Очень важно сохранять физическую активность, например, прогулки на свежем воздухе или бег. Безусловно, важным является соблюдение здорового образа жизни и здоровое питание», — сказал он. Заров также обратил внимание на необходимость правильно использовать маски и респираторы.

Осень — самое неудачное время для встречи с коронавирусом, заявил радио Sputnik инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков. По его словам, подъем заболеваемости COVID-19 совпал в России с традиционным для осени ростом числа пациентов с гриппом и другими респираторными инфекциями. Он добавил, что особенно опасна такая ситуация для людей, которые еще не сделали прививку.

По данным ВОЗ, с начала пандемии в мире зафиксировали более 236 миллионов случаев заражения коронавирусом. Инфекция унесла жизни 4,8 миллиона человек. Наиболее сложная ситуация сложилась в США, Индии и Бразилии