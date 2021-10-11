Общество

В Гидрометцентре посоветовали россиянам успеть позагорать

Десятидневный период солнечной погоды в центре Европейской России подходит к концу, но в понедельник еще есть шанс «позагорать», сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Область низкого давления с запада начинает подталкивать мощный антициклон, который десять дней определял погоду в центре Европейской России, и не только там, а на огромной территории. В понедельник будет такая же замечательная погода: температура 12-14 градусов, солнечно и штиль. <...> Можно получить загар - комфортно и безопасно», - сказал Вильфанд, передает РИА Новости.

Синоптик отметил, что солнечные ванны особенно полезны в преддверии облачной погоды.