Общество

В Роспотребнадзоре назвали среднюю продолжительность течения COVID-19

Пациенты болеют COVID-19 в среднем 11 дней, но некоторые могут выздороветь и всего за пару суток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врачей Роспотребнадзора.

Как пояснила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, болезнь может длиться до 28 дней, при этом после 14-го дня она связана с развившимися осложнениями, длительность которых может быть разной.

«В некоторых случаях симптомы осложнений остаются в течение более трех месяцев, до полугода, иногда дольше», - добавила она.

Младший научный сотрудник клинического отдела института, врач-терапевт Дарья Хавкина отметила, что длительность заболевания зависит от своевременности и правильности лечения, а также от особенностей организма.

Специалисты подчеркнули, что у вакцинированных продолжительность заболевания гораздо меньше, чем у не вакцинированных.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что основная масса пациентов с коронавирусом, которые поступают в российские стационары, не привиты. Среди тех пациентов, у кого COVID-19 протекает тяжело, вакцинированных менее 0,03%.

Погибают от COVID-19 в основном те, кто не привился, – по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, среди вакцинированных в России от коронавируса почти никто не умер, а штаммом «дельта» заболевают не более 2% поставивших прививку.