Общество

Более половины жителей СЗФО с высшим образованием работают не по специальности

58% жителей СЗФО с высшим образованием работают не по специальности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе hh.ru.

Фото: pixabay.com

Среди работников регионов СЗФО с высшим образованием 31% работают не по специальности (это самый высокий показатель по стране). Еще 27% трудятся по специальности смежной с той, что была в вузе.

Только 24% работают по специальности, на которую учились. Выше всего доля, оставшихся в профессии среди юристов (59%), медицинских работников (53%), в научной сфере (35%), а также среди бухгалтеров (34%).

Чаще других сразу уходят из профессии после обучения представители из сферы продаж (42%), административного персонала и банковских служащих (по 36%). При этом половина опрошенных отметили, что пытались работать по специальности, но перестали. Чаще всего респонденты объясняли это маленькой зарплатой, смутными перспективами карьерного роста и плохими условиями труда. Также респонденты указывали и индивидуальные причины отказа от работы по профессии: не хватило опыта, переезд, декретный отпуск, сокращение.

Кроме того, в ходе опроса жители СЗФО в 86% случаев заявили, что абсолютно точно будут повышать уровень своих знаний и навыков с помощью дополнительного образования (онлайн-курсы, тренинги, чтение литературы) в будущем. 13% пока не заинтересованы в такой практике и повышать свой уровень образования не планируют.