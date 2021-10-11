Общество

Псковская область опустилась в рейтинге регионов по финансовому благополучию населения

Псковская область опустилась в рейтинге российских регионов по финансовому благополучию населения. Это следует из данных РИА Новости.

Так, по итогам 2019 года регион занимал 65-ю позицию, а по итогам 2020 года — 66-ю (рейтинговый балл — 32,30).

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

6 место — Ненецкий автономный округ;

7 место — Санкт-Петербург;

9 место — Мурманская область;

17 место — Ленинградская область;

22 место — Республика Коми;

25 место — Архангельская область;

28 место — Вологодская область;

32 место — Республика Карелия;

40 место — Калининградская область;

46 место — Новгородская область.

Первые места заняли Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотка. В первую десятку также вошли Ханты-Мансийский автономный округ, Москва, Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Сахалинская, Мурманская и Московская области.

Нижняя часть рейтинга представлена в основном регионами Сибири и Северного Кавказа, где уровень доходов находится на низком уровне. Последние десять мест занимают Бурятия, Дагестан, Крым, Калмыкия, Чечня, Кабардино-Балкария, Республика Алтай, Карачаево-Черкесия, Тува и Ингушетия.

При составлении рейтинга учитывались: отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя, доля населения с доходами ниже регионального прожиточного минимума, а также доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку.