Общество

Сотрудникам предприятия в Новосокольниках выплатили долги по зарплате

Двум сотрудникам новосокольнического предприятия выплатили более 90 тысяч рублей долга по зарплате после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что два работника организации уволились по собственному желанию. В соответствии с трудовым законодательством окончательный расчет при увольнении с ними не произвели. Денежную компенсацию за задержку зарплаты тоже не выплатили. Общая сумма задолженности организации по указанным выплатам составила более 90 тысяч рублей.

Прокуратура внесла представление в адрес гендиректора. Всю задолженность перед сотрудниками погасили в полном объеме.