Общество

Жители СЗФО назвали наиболее престижные профессии

Работники в регионах Северо-Запада определились с перечнем наиболее престижных профессий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе исследований hh.ru.

Первое место у жителей СЗФО занимает профессия инженера (33%). А вот жители Санкт-Петербурга выбирают специальность IТ-специалиста в 44% случаев. Причем эта профессия больше нравится мужчинам-респондентам (51%), чем женщинам (25%). С другой стороны, специальность психолога (23%), маркетолога и PR-специалиста (25%) более привлекательны по мнению женщин, которые приняли участие в опросе.

Также выяснилось, что респонденты 55+ чаще других выбирали в качестве наиболее привлекательных профессии инженера, педагога и эколога. В свою очередь молодые соискатели 18-24 лет обычно предпочитают профессию IТ-специалиста, маркетолога, блогера и стримера.