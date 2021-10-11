Общество

Николай Красиков возглавит Псковский перинатальный центр

Исполняющим обязанности главного врача Псковского перинатального центра назначат Николая Красикова, сообщает Telegram-канал, близкий к администрации региона.

Фото: Instagram-аккаунт Николая Красикова

«Красиков — молодой врач, он оперирующий гинеколог. Окончил медицинский институт ТулГУ, а в последние годы работал в Одинцово и Москве, где был на хорошем счету и неоднократно получал награды», - говорится в сообщении.

В медучреждении Псковской Ленте Новостей подтвердили эту информацию, в настоящее Николай Красиков знакомится с коллективом.