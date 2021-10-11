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Общество

В России предлагают ввести ежемесячный штраф за уклонение от вакцинации

11.10.2021 11:37|ПсковКомментариев: 4

В России предложили ввести ежемесячный штраф за уклонение от вакцинации от коронавируса. Такую идею озвучил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

По его мнению, такая мера позволит снизить финансовую нагрузку на систему здравоохранения страны. Кроме того, он сравнил отказ от прививки с акцизами на вредные привычки, за которые в обществе принято платить сбор, свою точку зрения он обозначил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«В настоящее время есть эффективная и широкодоступная вакцина от коронавирусной инфекции, которая хорошо предотвращает случаи тяжелой инфекции и случаи с летальным исходом. Любое тяжелое заболевание, в том числе и коронавирусная инфекция, — это большой ущерб для медицинской системы. Лечение одного больного коронавирусом в больнице обходится порядка 200 тысяч рублей, а считая косвенный ущерб одного случая, сумма, наверное, ближе к полумиллиону рублей. В такой ситуации вполне разумным считаю какие-то меры финансового характера для повышения охвата вакцинации. Мы уже давно привыкли, что мы платим за свои вредные привычки — акцизы на алкоголь, акцизы на сигареты. Это вполне нормально, потому что потом эти вредные привычки тяжелым грузом ложатся на систему здравоохранения», - сказал член-корреспондент РАН.

Александр Лукашев добавил, что подобную меру, в первую очередь, необходимо рассматривать в отношении тех людей, которые подвержены заражению коронавирусом. Эксперт также рассчитал приемлемую сумму для такого штрафа.

«Я считаю, что вполне можно обсуждать какие-то не только мягкие разрешительные меры, вроде QR-кодов, но и прямые штрафные санкции за уклонение от вакцинации, по крайней мере, для тех групп населения, где риск очень высокий. Если говорить про сумму, то, наверное, если мы думаем от ущерба от одного случая, то есть полмиллиона рублей, я думаю, что сумма порядка 5 тысяч рублей в месяц была бы вполне адекватной», - заключил вирусолог.

Теги: #штраф #коронавирус #вакцина
Источник: Псковская Лента Новостей
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