В России предлагают ввести ежемесячный штраф за уклонение от вакцинации

В России предложили ввести ежемесячный штраф за уклонение от вакцинации от коронавируса. Такую идею озвучил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.
По его мнению, такая мера позволит снизить финансовую нагрузку на систему здравоохранения страны. Кроме того, он сравнил отказ от прививки с акцизами на вредные привычки, за которые в обществе принято платить сбор, свою точку зрения он обозначил в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Александр Лукашев добавил, что подобную меру, в первую очередь, необходимо рассматривать в отношении тех людей, которые подвержены заражению коронавирусом. Эксперт также рассчитал приемлемую сумму для такого штрафа.
«Я считаю, что вполне можно обсуждать какие-то не только мягкие разрешительные меры, вроде QR-кодов, но и прямые штрафные санкции за уклонение от вакцинации, по крайней мере, для тех групп населения, где риск очень высокий. Если говорить про сумму, то, наверное, если мы думаем от ущерба от одного случая, то есть полмиллиона рублей, я думаю, что сумма порядка 5 тысяч рублей в месяц была бы вполне адекватной», - заключил вирусолог.