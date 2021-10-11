Более 230 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

232 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области. За все время пандемии COVID-19 подтвердили у 52 691 человека, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
От инфекции избавились 150 пациентов (всего — 44 965). Скончались 832 человека.
За весь период наблюдений в регионе провели 1 155 исследований на COVID-19 (всего — 561 736).
Статистика по муниципалитетам:
- Псков – 17964
- Великие Луки – 8592
- Бежаницкий район – 557
- Великолукский район – 1322
- Гдовский район – 822
- Дедовичский район – 1284
- Дновский район – 387
- Красногородский район – 493
- Куньинский район – 470
- Локнянский район – 354
- Невельский район – 2123
- Новоржевский район – 709
- Новосокольнический район – 1420
- Опочецкий район – 1490
- Островский район – 2462
- Палкинский район – 537
- Печорский район – 1000
- Плюсский район – 933
- Порховский район – 1623
- Псковский район – 4334
- Пустошкинский район – 507
- Пушкиногорский район – 622
- Пыталовский район – 596
- Себежский район – 969
- Стругокрасненский район – 740
- Усвятский район – 335
- Иногородние (с 30 декабря 2020 года) - 46.