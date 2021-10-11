Общество

Более 230 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

232 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области. За все время пандемии COVID-19 подтвердили у 52 691 человека, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

От инфекции избавились 150 пациентов (всего — 44 965). Скончались 832 человека.

За весь период наблюдений в регионе провели 1 155 исследований на COVID-19 (всего — 561 736).

Статистика по муниципалитетам: