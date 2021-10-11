Общество

Райтеров приглашают поучаствовать в волонтерском проекте в Острове

Для участия в волонтерском проекте приглашают специалистов по рисункам граффити в Острове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации района.

Фото: пресс-служба администрации Островского района

Представители активной молодежи Острова столкнулись с проблемой при реализации своей идеи облагородить внешний вид здания тира, который расположен в городском парке Победы. «Дело в том, что никто из местных молодых людей не обладает высокохудожественными талантами. Их умений хватило лишь на оформление одной стены здания», - пояснили в пресс-службе.

Жителей соседних городов, тех, кто рисует граффити, приглашают принять участие в проекте. Специалистов ждут в молодежном отделе центра культуры «Юбилейный». Материалы для рисования будут предоставлены.

Контактный телефон: 8(811 52) 3-14-39, Максим Михайлов.