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В Кремле заявили, что штрафы за отказ от вакцинации нарушают социальный характер государства

Введение в России штрафов за отказ от вакцинации от коронавируса - «нереальная» инициатива, которая противоречит «социальному характеру» государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Ранее в эфире радиостанции «Говорит Москва» член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил ввести в России ежемесячный штраф за уклонение от вакцинации в размере 5 тысяч рублей.

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«Нет, мне кажется, такие меры нереальны в нашей стране. Они противоречат социальному характеру нашего государства, а социальный характер нашего государства записан в нашей конституции, и самый большой приверженец этого социального характера - президент Путин», - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, реально ли в России ввести такие меры, предложенные Лукашевым.