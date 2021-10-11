Общество

Псковский астроном сфотографировал пролет МКС по диску Солнца

Псковскому астроному-любителю Петру Митрофанову удалось запечатлеть пролет Международной космической станции по диску Солнца. Фотоснимок опубликован в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Петр Митрофанов / «Клуб любителей астрономии Псковской области»

«Несмотря на облачность, которая вначале мешала наблюдениям, пролет МКС по диску Солнца все же удалось запечатлеть. В месте наблюдения (в деревне Черняковицы Псковского района - ред.) МКС прошла как раз на фоне крупного пятна, которое сейчас хорошо видно на диске Солнца», - рассказал астроном-любитель Петр Митрофанов.

По его словам, из-за облачности не удалось получить резкое изображение МКС, так как «до последнего было непонятно, какие параметры съемки выставлять». «Видимая яркость солнца менялась вследствие проходивших облаков», - пояснил он.

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Напомним, в настоящий момент на борту МКС находится актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд. Она входит в состав экипажа, который реализует научно-просветительский проект «Вызов». В его рамках россияне первыми в мире снимут игровое кино в космическом пространстве. По данным госкорпорации «Роскосмоса», экипаж вернется на Землю 17 октября.