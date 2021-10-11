Общество

Инфекционист рассказала о маршрутизации псковских пациентов в экстренных ситуациях

Очередной внутренний научно-практический семинар на тему «Маршрутизация пациентов неотложных состояний внутри учреждения» прошел в Псковской областной инфекционной больнице 11 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском учреждении.

Докладчиком конференции выступала главный внештатный инфекционист Псковской области, заместитель главного врача по педиатрии Елена Карзанова. Главной темой доклада стал перевод пациентов в экстренных ситуациях. Специалисты инфекционного учреждения обсудили перевод пациентов внутрибольничный, а также маршрутизацию в другие медицинские учреждения.

Цель проведения научно-практической конференции - своевременность оказания медицинской помощи неинфекционного профиля и с сопутствующими патологиями. В рамках доклада озвучили порядок действий в подобных экстренных ситуациях.

Одним из основных выводов дискуссии стало мнение об обязанности каждого медицинского работника учреждения участвовать в объективной оценке состояния пациента, что, отметили в больнице, в дальнейшем помогает в принятии своевременного и грамотного решения о направлении пациента к врачу узкой специализации или переводе в другое профильное медицинское учреждение.

«Специалисты Псковской областной инфекционной больницы день за днем повышают уровень накопленных знаний, чтобы через применение их на практике максимально повышать качество оказываемой медицинской помощи», - добавили в инфекционной больнице.