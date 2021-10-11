Общество

Скончалась народная артистка РСФСР Светлана Мизери

Народная артистка РСФСР Светлана Мизери скончалась на 89-м году жизни. Сообщение об этом опубликовано на сайте Московского драматического театра «Сопричастность», в котором работала актриса.

Фото: Московский драматический театр «Сопричастность»

«С чувством глубокой утраты сообщаем о смерти народной артистки России, лауреата Государственных премий СССР и России, премии мэрии Москвы в области литературы и искусства Светланы Мизери. Скорбим», – написано на сайте театра.

Как пишет РИА Новости, Светлана Мизери – известная актриса театра, в прошлом звезда Московского академического театра имени Маяковского. Она являлась участницей спектаклей в постановке режиссеров Николая Охлопкова, Андрея Гончарова, Олега Ефремова и других. Артистка была звездой множества постановок, среди которых «Трамвай "Желание"», «Оптимистическая трагедия», «Таланты и поклонники». В 1990 году Мизери перешла в театр «Сопричастность».