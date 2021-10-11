Общество

Увеличение числа рабочих мест для осужденных обсудили в администрации Пскова

Увеличение числа рабочих мест для осужденных обсудили участники совещания в администрации города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН России.

В совещании с исполняющим полномочия главы администрации Пскова Борисом Елкиным принял участие начальник отдела трудовой адаптации осужденных УФСИН России по Псковской области Вадим Вилавский.

Фото: пресс-служба регионального управления ФСИН России

Главной темой встречи стали вопросы по разработке плана развития производственной деятельности уголовно-исполнительной системы. План предполагает увеличение числа привлеченных к оплачиваемому труду осужденных, а также размещение заказов на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд на производственных мощностях и площадях исправительных учреждений региона.

Обе стороны обсудили возможные сроки реализации контрактов, планируемое количество рабочих мест для осужденных и ожидаемый экономический результат.

«По окончании рабочего совещания участникам удалось достичь определенных договоренностей», - отметили в пресс-службе управления.