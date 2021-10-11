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Общество

В Псковской области названы районы-лидеры по темпам вакцинации от коронавируса

11.10.2021 18:30|ПсковКомментариев: 2

В Псковской области стали известны районы-лидеры по темпам вакцинации от коронавируса, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Более 187,7 тысяч человек в Псковской области, или 46,5% населения региона от числа запланированного получили первую аппликацию вакцины от коронавируса.

Лидируют по количеству вакцинированных первым компонентом препарата от COVID-19 Псковский (77%), Себежский (63,3%), Палкинский (56,5%) и Пушкиногорский районы (55%).

Оба компонента получили порядка 180 тысяч жителей региона.

Теги: #статистика #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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