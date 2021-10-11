В Псковской области названы районы-лидеры по темпам вакцинации от коронавируса

В Псковской области стали известны районы-лидеры по темпам вакцинации от коронавируса, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.
Более 187,7 тысяч человек в Псковской области, или 46,5% населения региона от числа запланированного получили первую аппликацию вакцины от коронавируса.
Лидируют по количеству вакцинированных первым компонентом препарата от COVID-19 Псковский (77%), Себежский (63,3%), Палкинский (56,5%) и Пушкиногорский районы (55%).
Оба компонента получили порядка 180 тысяч жителей региона.