Общество

В Псковской области названы районы-лидеры по темпам вакцинации от коронавируса

В Псковской области стали известны районы-лидеры по темпам вакцинации от коронавируса, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Более 187,7 тысяч человек в Псковской области, или 46,5% населения региона от числа запланированного получили первую аппликацию вакцины от коронавируса.

Лидируют по количеству вакцинированных первым компонентом препарата от COVID-19 Псковский (77%), Себежский (63,3%), Палкинский (56,5%) и Пушкиногорский районы (55%).

Оба компонента получили порядка 180 тысяч жителей региона.