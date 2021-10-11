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Общество

Вице-премьер поручила проработать вопрос о лечебном питании для российских школьников

11.10.2021 21:50|ПсковКомментариев: 0

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву, Роспотребнадзору и Минпросвещения составить примерное меню для школьников, нуждающихся в лечебном и диетическом питании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на протокол заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Минздраву России (М.А. Мурашко), Роспотребнадзору (А.Ю. Попова) при участии Минпросвещения России (С.С. Кравцов) проработать вопрос о составлении примерного меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, для его применения в общеобразовательных организациях. О результатах доложить в Совет. Срок – до 1 декабря 2021 года», - говорится в документе.

Согласно протоколу, Минобрнауки и Минпросвещения предстоит внести изменения, благодаря которым школы дополнят свои сайты информацией об условиях питания и охраны здоровья обучающихся. Роспотребнадзор актуализирует требования к школьному меню и продукции, которую продают в школьных буфетах.

Теги: #школа #дети #питание
Источник: Псковская Лента Новостей
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