Общество

Вице-премьер поручила проработать вопрос о лечебном питании для российских школьников

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву, Роспотребнадзору и Минпросвещения составить примерное меню для школьников, нуждающихся в лечебном и диетическом питании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на протокол заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Минздраву России (М.А. Мурашко), Роспотребнадзору (А.Ю. Попова) при участии Минпросвещения России (С.С. Кравцов) проработать вопрос о составлении примерного меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, для его применения в общеобразовательных организациях. О результатах доложить в Совет. Срок – до 1 декабря 2021 года», - говорится в документе.

Согласно протоколу, Минобрнауки и Минпросвещения предстоит внести изменения, благодаря которым школы дополнят свои сайты информацией об условиях питания и охраны здоровья обучающихся. Роспотребнадзор актуализирует требования к школьному меню и продукции, которую продают в школьных буфетах.