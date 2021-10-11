Северное сияние запечатлели в небе над Псковской областью

Северное сияние астрономам удалось запечатлеть в небе над Псковской областью, сообщает клуб любителей астрономии Псковской области.
Фото здесь и далее: Сергей Попов
«Поймали северное сияние в урочище Лосковском Новоржевского района Псковской области. Находящая облачность не дала полноценно поснимать и насладиться красотами темного неба. Место интересное, надеюсь еще вернемся туда», - отметил Сергей Попов.
Кроме того, следы полярного сияния прошедшей ночью астрономы наблюдали в деревне Черняковицы Псковского района и в Пушкиногорском районе, сообщил Петр Митрофанов.
Фото: Петр Митрофанов
«Возможно, этим вечером также есть шансы увидеть в случае хорошей погоды», - добавил он.